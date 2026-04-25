Снайпер "Запада" о секретах весенней маскировки: меняем масхалат на камуфляж

Снайпер "Запада" рассказал о секретах весенней маскировки Снайпер "Запада" о секретах весенней маскировки: меняем масхалат на камуфляж

Москва25 апр Вести.С наступлением весны оперативно-тактическая обстановка на харьковском направлении стала более благоприятной для работы снайперских пар. Об этом заявил ИС "Вести" снайпер группировки войск "Запад".

Появление зелени позволяет использовать зеленые маскировочные камуфляжи. В таких костюмах снайпер буквально растворяется в листве, становясь незаметным для дронов и технических средств разведки, включая тепловизионные приборы, отметил он.

Зимой надеваешь пончо, маскхалат белый. Зимой посадки остывают быстрее, чем летом. Поэтому надеваем, чтобы разбить силуэт, чтобы непонятно было: человек или не человек. Сейчас будет лето, тепло. Проще намного сказал снайпер "Запада"

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