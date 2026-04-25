Москва25 апрВести.Появление зеленой растительности на территории проведения специальной военной операции на Украине играет на руку обеим сторонам противостояния. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В беседе с ТАСС он прокомментировал, как сезонные изменения влияют на боевые действия.
Для противника – это возможность укрываться, для нас – это возможность более незаметно перемещаться метр за метром нашей русской землипояснил глава ДНР
Ранее представители группировки войск "Запад" Вооруженных сил РФ рассказали, что в весенний период в зоне СВО создается благоприятная обстановка для работы снайперских пар.