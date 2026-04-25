Пушилин: появление листвы на фронте играет на руку обеим сторонам

Пушилин рассказал, как сезонные изменения меняют ход боевых действий Пушилин: появление листвы на фронте играет на руку обеим сторонам

Москва25 апр Вести.Появление зеленой растительности на территории проведения специальной военной операции на Украине играет на руку обеим сторонам противостояния. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В беседе с ТАСС он прокомментировал, как сезонные изменения влияют на боевые действия.

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