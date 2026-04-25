Москва25 апр Вести.Глава ДНР Денис Пушилин объяснил, как изменилось значение понятия "серой зоны" в Донбассе. По его словам, динамика этой зоны на линии фронта связана с активным использованием беспилотников обеими сторонами конфликта.

В разговоре с ТАСС Пушилин уточнил, что из‑за распространения дронов визуальный контроль над территорией уже не равнозначен полноценному контролю.

Когда находится там наше подразделение, когда находятся там наши бойцы, тогда эта территория наша. Если же мы видим, что на территории нет ни наших бойцов, ни боевиков противника, соответственно, территория называется "серой зоной" сказал Пушилин

Пушилин также заявил, что под контролем киевского режима на данный момент остается не более 17% территории Донбасса.