Москва24 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) изменили тактику применения беспилотников в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал боец 102-го штурмового полка группировки войск "Центр" с позывным Кальмар.

По его словам, сейчас противник старается в большей степени контролировать подступы к населенным пунктам, в том числе к Приюту, об освобождении которого стало известно 12 июня.

Самые тяжелые моменты – это маршруты до населенного пункта. В самом населенном пункте дроны не летают, потому что они (ВСУ. – Прим. ред.) думают, что туда никто не дойдет цитирует его ТАСС

Ранее стрелок ВС РФ рассказал. что ВСУ в Запорожской области стали активнее сбегать с позиций, даже не предпринимая попыток отбиться.