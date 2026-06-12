Бойцы "Шторма": боевики ВСУ охотно идут в плен, спасаясь от своего командования

При штурме Родинского попытки ВСУ огрызаться сменились капитуляцией Бойцы "Шторма": боевики ВСУ охотно идут в плен, спасаясь от своего командования

Москва12 июн Вести.В зоне спецоперации участились случаи, когда боевики ВСУ сдаются или пытаются убежать с поля боя при виде российской армии. Такую тенденцию отметил в беседе с ИС "Вести" штурмовик отряда "Шторм" 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Стеклянный.

Накануне силами "Шторма" был освобожден донецкий город Родинское. По словам российских военнослужащих, прежние попытки ВСУ огрызаться сменились капитуляцией.

Они ослабли так же, как и наемники. Понимают, что война ими проиграна… Сдаются и убегают говорит Стеклянный

Командир отделения "Шторма" с позывным Лунтик объяснил ослабление противника желанием жить и не возвращаться обратно в ряды ВСУ.

Они объясняют, что их просто кидают на убой. Их ловит ТЦК (аналог военкомата), кидают на убой. Из последних двух пленных, которых я выводил, один работал строителем — его поймали ТЦКшники в строительном магазине. Другой просто шел к маме за цветами. Всех поймали, загрузили в свой бобик и увезли рассказал Лунтик

ВС РФ расширяет зону контроля, главная цель — Доброполье. Взять в клещи населенный пункт возможно при движении от Новоалександровки и Родинского.