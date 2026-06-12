Боец "Шторма": в ходе боев за Родинское обнаружен тоннель для снабжения ВСУ При освобождении Родинского российские бойцы обнаружили скрытый тоннель ВСУ

Москва12 июн Вести.Во время боев за Родинское в ДНР противник атаковал не только с воздуха, но и из-под земли. Бойцы ВС РФ зачистили тоннель, откуда поступало снабжение для ВСУ. Об этом рассказал ИС "Вести" штурмовик отряда "Шторм" 9-й бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Шиша.

Вход в тоннель находился в доме, по нему ВСУ выходили к водонасосной станции.

Тоннель начинался от населенного пункта Красный Лиман. В доме был вход в этот тоннель. Мы туда зашли и зачистили его. Протяженность тоннеля - примерно 700-800 метров. Он заходил прямо в Родинское, в город. Выход был у водонасосной станции. Оттуда заходила пехота "укропов". Через него поставлялись провизия и боекомплекты сообщил Шиша

Среди трофеев, захваченных бойцами в Родинском, - часть дрона "Баба-Яга", подлежащая восстановлению. Раньше этот БПЛА использовали в сельском хозяйстве для орошения и обработки полей, а сегодня он несет на себе 10 килограммов взрывчатки.

По словам техника беспилотных систем отряда "Шторм" с позывным Байт, подобным дронам ВС РФ противостоят успешно, применяя различные тактики по уничтожению.

Превосходим по количеству 100%. У нас дронов сейчас больше. Тут не надо таить, у них они интереснее, но у нас их больше... Им это не помогает… Количество здесь превосходит качество уверен Байт

Российская армия расширяет зону контроля, главная цель — Доброполье. Здесь движение с двух сторон — с Родинского и Новоалександровки. Населенный пункт попадает в клещи с запада и востока. Его падение позволит выйти на главную линию обороны врага: Дружковку, Краматорск, Славянск и Константиновку.