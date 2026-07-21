Москва21 июлВести.Житель города Константиновка в ДНР Егор Паршин рассказал ТАСС, что воспользовался спутниковым интернетом Starlink с украинского дрона "Баба-Яга", чтобы связаться с российской армией.
По словам мужчины, он связался с командованием четвертой бригады Южной группировки войск ВС РФ через Telegram, чтобы сообщить о мирных жителях, остающихся в городе.
У Украины есть дроны-бомбардировщики, "Баба-Яга" называется, ну или Р-18 Vampir, летают на Starlink... "Баба-Яга" подлетает, я подошел, подключился и с помощью этого написал [российским военным]сказал Паршин агентству
Он отметил, что российские военные убедились в достоверности его информации, после чего бойцы подразделения "Ахмат" передали мирным жителям рации и пояснили, как нужно передвигаться по заминированной территории.
Ранее жительница Константиновки рассказала о профессионализме и гуманизме бойцов ВС РФ.
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР в начале июля.