Москва17 июл Вести.В связи с угрозой атак украинских беспилотников требовалось быстро эвакуировать гражданское население из Константиновки. Во время спасательной операции одна из жительниц не смогла продолжать путь самостоятельно. Она рассказала ИС " Вести", как российские военные помогли ей добраться до безопасного места.

По словам жительницы города, один из военных перенес ее на безопасный участок маршрута, после чего женщину доставили в эвакуационный пункт.

Как я могу не благодарить российских солдат, которые и вели, и несли? Летают дроны, а мы еле передвигаем [ногами]. Видя, в каком я состоянии, один из российских солдат взял меня на руки. Как мне не плакать, как мне не благодарить? [Военный] говорит: "Мы должны уйти из этого опасного места. Вы уже не можете идти. Вы не можете дальше идти, до следующего пункта. Мы вас перевезем, мы вам поможем, поддержим, переведем". Это сейчас вторая моя спасенная жизнь. Я еще ребятам говорю: "Ребята, оставьте меня здесь, мы переночуем, дальше пойдем". Одно… [прозвучало]: "Мы за вас в ответе. Мы вас обязаны доставить до того пункта, из которого вас дальше поведут в безопасное место" поделилась женщина

Спасенные жители также отметили высокий профессионализм и гуманизм военнослужащих ВС РФ, проявленные в ходе эвакуации.

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. Военнослужащим, принимавшим участие в этой операции, вручат награды.