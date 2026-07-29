Москва29 июлВести.Поселок Шевченко, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), перешел под контроль российской армии. Атаковали населенный пункт сразу с нескольких сторон. Об этом заявил ИС "Вести" старший разведчик 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ группировки войск "Центр" с позывным Шум
Российские военные вели атаку небольшими группами, указал он.
Три километра поля открытого. Мало того, что его нужно было преодолевать бегом, так это еще и преодоление трех противотанковых рвов и пяти рядов колючей проволокирассказал Шум
В "Центре" также рассказали, как снаряжаются дроны для уничтожения цели.