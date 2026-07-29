"Пять рядов проволоки": в "Центре" рассказали об освобождении поселка Шевченко

Боец "Центра" рассказал о сложностях при освобождении поселка Шевченко в ДНР "Пять рядов проволоки": в "Центре" рассказали об освобождении поселка Шевченко

Москва29 июл Вести.Поселок Шевченко, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР), перешел под контроль российской армии. Атаковали населенный пункт сразу с нескольких сторон. Об этом заявил ИС "Вести" старший разведчик 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ группировки войск "Центр" с позывным Шум

Российские военные вели атаку небольшими группами, указал он.

Три километра поля открытого. Мало того, что его нужно было преодолевать бегом, так это еще и преодоление трех противотанковых рвов и пяти рядов колючей проволоки рассказал Шум

В "Центре" также рассказали, как снаряжаются дроны для уничтожения цели.