В "Центре" рассказали, как снаряжаются дроны для уничтожения цели

Оператор БПЛА "Центра": от характера цели и расстояния до нее выбираем боеприпас В "Центре" рассказали, как снаряжаются дроны для уничтожения цели

Москва26 июл Вести.Опорные пункты ВСУ - цель российских военных. Пока оператор дронов атакует командирский блиндаж, снаряжается следующий беспилотник. Об этом заявил ИС "Вести" оператор подразделения беспилотных систем мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Дмитрий Каратаев.

При этом выбор боеприпаса зависит от характера цели и расстояния до нее, указал он.

В зависимости от расстояния до цели выбираем боеприпас. Также, смотря какая цель, выбираем боеприпас. Сейчас у нас появились и на оптоволокне дроны, большое количество. Длина катушки, соответственно, тоже зависит от качества работы сказал Каратаев

В "Центре" также рассказали о слаженных действиях экипажа САУ "Мста-С".