Сладков рассказал о том, как зенитчики отряда БАРС-27 делают небо чистым

"Поражают одним выстрелом": Сладков рассказал о работе зенитчиков отряда БАРС-27 Сладков рассказал о том, как зенитчики отряда БАРС-27 делают небо чистым

Москва23 июл Вести.Зенитчики отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса Минобороны России для борьбы с БПЛА противника помимо зенитных установок применяют стрелковое оружие и охотничьи дробовики. Об их работе в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков.

Война за небо идет на всех участках и во всех прифронтовых полосах зоны проведения СВО, рассказал военкор. Направления два: нанесение ударов с воздуха беспилотными системами по обороне и тылам противника, и умение отбивать атаки вражеских дронов, применяя средства радиоэлектронной борьбы, зенитки, пулеметы и беспилотные истребители.

Самый расхожий вопрос здесь, в зоне СВО - как там небо: чистое или нечистое? Или, образно выражаясь, как погода: теплая или холодная рассказал Сладков

Зенитчики отряда БАРС-27 Добровольческого корпуса Минобороны России, по словам военкора, как раз и делают небо чистым. Для борьбы с дронами противника они применяют стрелковое оружие - автоматы, пулеметы и охотничьи дробовики.

Есть стрелки, которые поражают атакующие коптеры противника с первого выстрела из обычного автомата Калашникова рассказал Сладков

Для борьбы с беспилотниками самолетного типа, несущими на себе крупные заряды, применяют оружие помощнее - например, зенитные установки ЗУ-23, добавил военкор.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный поделился впечатлениями от своей поездки в Курскую область и посещения бригады "БАРС-Курск", чьи мобильные огневые группы (МОГ) задействованы в противодействии атакам украинских БПЛА.