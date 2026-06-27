Бойцы ВС РФ используют дробовые патроны для уничтожения БПЛА в Константиновке Бойцы "Южной" группировки в Константиновке сбивают дроны ВСУ дробовыми патронами

Москва27 июн Вести.Российские военнослужащие "Южной" группировки войск применяют эффективное оружие в борьбе с беспилотниками на константиновском участке, БПЛА сбивают дробовыми патронами. Боец с позывным Джаз в интервью ИС "Вести" рассказал, что производство специальных патронов для уничтожения дронов оказалось востребованным.

На фронте постоянно ищут решения и используют новые методы борьбы с вражескими беспилотниками. Так, бойцы 103-го гвардейского мотострелкового полка производят дробовые патроны, которые активно применяют в районе Константиновки.

Хорошие отзывы, говорят, что качественно, эффективно. Ребята частенько сбивают, хорошо получается отметил Джаз

При вылете из ствола пластиковый наконечник рассыпается и создает стену из летящей дроби. Кучность достаточная, чтобы на расстоянии до 50 метров гарантировано поразить цель. Заказы от подразделений поступают регулярно.

Бывает и по 2 тыс. [патронов] делаем, бывает и по 3 тыс. делаем. Был как-то один момент, когда нам вообще заказали 30 тыс. патронов. Это, конечно, не один день заняло, но мы разделились на группы, делали рассказал боец с позывным Алекс

Подразделения "Южной" группировки войск за прошедшую неделю продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжили наступательные действия в районе Константиновки, сообщили в Министерстве обороны России. С 20 по 26 июня российские военные освободили 763 здания.