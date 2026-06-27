Боец ВС РФ Шпак рассказал, как выявил систему РЭБ в жилом доме в Константиновке

Расчет российского FPV-дрона выявил систему РЭБ в многоэтажке в Константиновке Боец ВС РФ Шпак рассказал, как выявил систему РЭБ в жилом доме в Константиновке

Москва27 июн Вести.Расчет российского FPV-дрона выявил работу вражеской установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в одной из многоэтажек города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал ИС "Вести" оператор БПЛА отдельного батальона специального назначения "Южной" группировки войск - позывной Шпак.

По словам бойца, признаком работы системы РЭБ было резкое ухудшение видеосигнала, получаемого с беспилотника.

Залетали в черту города Константиновка. Стоит высокоэтажка, где-то этажей девять, может, 14, и перед домом видео очень сильно рябило. То есть мы понимали, что в этом доме находится РЭБ. И уже выискивали сзади дома по этажам, по крышам, где эта установка стоит рассказал Шпак

По сообщению Минобороны РФ, в ходе наступательных действий в Константиновке российские военные освободили 70 зданий за последние сутки и 763 - за предыдущую неделю.