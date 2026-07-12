В УФСБ по ДНР рассказали о работе крупным калибром и перехвате дронов врага

Пулемет "Утес" и перехватчики: как ФСБ сбивает вражеские дроны в ДНР В УФСБ по ДНР рассказали о работе крупным калибром и перехвате дронов врага

Москва12 июл Вести.В Донецкой Народной Республике (ДНР) противодействовать угрозам с воздуха помогают мобильные огневые группы (МОГ) местного Управления ФСБ России. Сотрудники ведомства рассказали ИС "Вести" об эффективности применяемых ими в этой боевой работе крупнокалиберных пулеметов "Утес" и дронов-перехватчиков.

По быстрым целям ведут огонь "с колес" - крупнокалиберный пулемет "Утес" установлен на автомобиле мобильной огневой группы.

Это очень удобный вариант, потому что "Утес" очень тяжелый. Он стоит на станине, никакого усилия мы не применяем, очень все легко, удобно. То есть это оптимальный вариант для борьбы с беспилотными аппаратами рассказал сотрудник УФСБ РФ по ДНР

Своей целью сотрудники УФСБ России по ДНР называют сбитие вражеских БПЛА всеми доступными средствами. Помимо крупнокалиберных пулеметов используются дроны-перехватчики.

Дроном-перехватчиком у нас получилось сбить украинский Hornet. То есть не долетел до точки назначения. В день бывает и два собьем, и три. Другие группы тоже хорошо работают, по количеству - и больше, бывает, сбивают рассказал сотрудник УФСБ России по ДНР

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью ИС "Вести" о намеренных ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автозаправочным станциям и бензовозам в республике.