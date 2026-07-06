Пушилин: ВСУ целенаправленно атакуют АЗС и бензовозы в ДНР Пушилин: украинские боевики целенаправленно атакуют АЗС и бензовозы в ДНР

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по автозаправочным станциям (АЗС) и бензовозам в Донецкой Народной Республике, заявил в интервью ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ситуация с топливом в регионе по-прежнему осложнена.

Противник старается свои террористические устремления направить и на бензовозы, и на заправочные комплексы. Но, тем не менее, правительство ДНР предпринимает исчерпывающие шаги для того, чтобы создать необходимые условия и запас сообщил Пушилин

По его словам, власти ДНР "не первый год и не первый раз" сталкиваются с подобными проблемами и сложностями с топливом, так как враг "давно... выбил все крупные емкости", и руководство республики вынуждено было рассредоточить емкости для хранения топлива.

Пушилин отметил понимание местных жителей и отсутствие ажиотажа. Но единственное, над чем предстоит поработать правительству региона, — это над ценами на топливо, резюмировал он.

Президент РФ Владимир Путин 4 июля подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.