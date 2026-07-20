Захарова с иронией ответила на заявление Таяни о высылке итальянских дипломатов

Захарова высмеяла заявление главы МИД Италии Таяни о высылке военного атташе Захарова с иронией ответила на заявление Таяни о высылке итальянских дипломатов

Москва20 июл Вести.Официальный представитель МИД России с иронией ответила на заявления главы итальянского МИД Антонио Таяни о высылке двух итальянских дипломатов из России.

В своей публикации в соцсети X Таяни подчеркнул, что РФ "без каких-либо оснований выслала итальянского военного атташе в Москве вместе с одним из его сотрудников", а также назвал действия Москвы "актом откровенной мести" за высылку из Италии двух российских военных атташе.

Интересно, они в таком же духе и Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала? задалась вопросами Захарова в своем Telegram-канале

Ранее Захарова назвала высылку итальянских дипломатов ответной мерой на действия Рима.