В МИД Италии сообщили о высылке из РФ двух итальянских дипломатов

Глава МИД Италии заявил о высылке из России двух военных атташе В МИД Италии сообщили о высылке из РФ двух итальянских дипломатов

Москва20 июл Вести.Россия выслала двух итальянских дипломатов - военного атташе в Москве и его сотрудника, сообщил глава МИД Италии и вице-премьер правительства страны Антонио Таяни в соцсети X.

Российская Федерация выслала <...> итальянского военного атташе в Москве вместе с его сотрудником сказано в публикации

По словам Таяни, таким образом Россия ответила на высылку из Италии двух военных атташе.

Ранее Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме на фоне ареста лиц, подозреваемых в шпионаже.