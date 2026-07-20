Москва20 июлВести.Россия выслала двух итальянских дипломатов - военного атташе в Москве и его сотрудника, сообщил глава МИД Италии и вице-премьер правительства страны Антонио Таяни в соцсети X.
Российская Федерация выслала <...> итальянского военного атташе в Москве вместе с его сотрудникомсказано в публикации
По словам Таяни, таким образом Россия ответила на высылку из Италии двух военных атташе.
Ранее Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме на фоне ареста лиц, подозреваемых в шпионаже.