Два итальянских дипломата объявлены персонами нон грата в РФ МИД России объявил двух дипломатов Италии персонами нон грата

Москва21 июл Вести.Помощник атташе по вопросам обороны Италии Витторио Паррелла и атташе посольства Италии в РФ Давиде Д’Априле объявлены персонами нон грата. Об этом сообщил МИД России на своем сайте.

Исходя из принципа взаимности, Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле говорится в публикации

Указанным сотрудникам итальянской дипмиссии, а также членам их семей предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение трех суток.

Кроме того, в МИД России подчеркнули, что любые враждебные и провокационные действия в отношении российских дипломатов не останутся без соответствующего ответа со стороны Москвы.

7 июля в Риме были задержаны двое бывших сотрудников спецслужб, которые свыше 10 лет проработали в итальянском Минобороны. По данным газеты La Repubblica, они подозреваются в якобы передаче России секретной информации, касающейся вопросов нацбезопасности. Еще пять человек проходят по делу о политическом или военном шпионаже и раскрытии закрытой информации.

На фоне этого Италия выслала двух военных атташе посольства России в Риме.