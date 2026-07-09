Италия высылает российских дипломатов после арестов предполагаемых шпионов Глава МИД Италии сообщил о высылке двух военных атташе посольства России

Москва9 июл Вести.Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме на фоне ареста лиц, подозреваемых в шпионаже. Дипломатам предписано покинуть страну в течение трех дней, о чем сообщил глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни.

Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе российского посольства в Италии написал он в соцсети Х

Чиновник уточнил, что дипломатам дается три дня на выезд из Италии.

7 июля итальянские карабинеры задержали двух человек, которым вменяют деятельность в интересах России, а еще у пяти фигурантов прошли обыски. По делу проходят четверо действующих военнослужащих, при этом главными подозреваемыми являются вышедшие на пенсию сотрудники разведывательных служб.