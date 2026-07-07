Двух итальянцев задержали в Риме за якобы шпионаж в пользу России Repubblica: двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России

Москва7 июл Вести.В Риме задержаны двое бывших сотрудников спецслужб, которые свыше 10 лет проработали в итальянском Минобороны. По данным газеты La Repubblica, они подозреваются в якобы передаче России секретной информации, касающейся вопросов нацбезопасности.

Подозреваемые, как следует из статьи, якобы поддерживали контакты с сотрудником российского посольства в Риме. После проведенного обыска следователи изъяли у подозреваемых мобильные телефоны, а также компьютеры и другие электронные устройства.

Также расследование по различным статьям ведется еще в отношении пяти лиц, указано в официальном заявлении правоохранителей. Этих людей, как следует из заявления, подозревают в том числе в "политическом или военном шпионаже", "раскрытии государственных секретов", а также в "раскрытии информации, распространение которой запрещено".