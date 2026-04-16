Москва16 апрВести.В Польше задержан военнослужащий войск территориальной обороны по подозрению в шпионаже якобы в пользу России. Об этом сообщает польское телевидение со ссылкой на источники в прокуратуре.
Речь идет о радисте из Познани Ярославе К., которого задержало Агентство внутренней безопасности по поручению военной прокуратуры. Расследование началось после выводов Службы военной контрразведки.
Прокуратура предъявила мужчине обвинение в действиях в интересах иностранной разведки по статье 130 Уголовного кодекса Польши. Ему может грозить наказание от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.
При этом суд отказался заключать подозреваемого под стражу и избрал меру пресечения, не связанную с арестом. Прокуратура уже обжаловала это решение.
