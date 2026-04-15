Москва15 апр Вести.Апелляционный суд Варшавы заочно арестовал россиянина и журналистам Павла Рубцова, который покинул республику в 2024 году в рамках обмена пленными между РФ и США. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным издания, Рубцов якобы занимался шпионажем в пользу России. В феврале 2026 года Варшавский окружной суд приостановил производство по делу Рубцова до момента его ареста.

Апелляционный суд Варшавы удовлетворил ходатайство окружного суда Варшавы и постановил применить временный арест к обвиняемому Пабло Г​​​., он же Павел Р., сроком на три месяца с даты его задержания говорится в публикации

При этом, как сообщается, суд оставил без рассмотрения ходатайство о розыске россиянина.

Адвокат Рубцова уже обжаловала решение об аресте. Апелляцию рассмотрят 20 мая.

Павла Рубцова арестовали в 2022 году в Пшемысле якобы за шпионаж в пользу Москвы. При этом журналист имеет испанское гражданство, поскольку переехал туда с родителями из Москвы, когда ему было девять лет. Репортер работал в таких изданиях, как ежедневная газета Publico и телеканал Sexta. Он активно освещал украинский конфликт и тему кризиса беженцев на украинско-польской границе.