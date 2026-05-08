Посол: супруги Королевы арестованы в Австралии под надуманным предлогом Посол РФ в Австралии: Королевы были задержаны под надуманным предлогом

Москва8 мая Вести.Арестованные в Австралии по подозрению в якобы шпионаже россияне Игорь и Кира Королевы были задержаны под откровенно надуманным предлогом, заявил посол РФ в Австралии Михаил Петраков в интервью РИА Новости.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с паспортами РФ по подозрению в якобы шпионаже в пользу России.

Как утверждают в следственных органах, Кира Королева, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию. Находясь там, она якобы попросила мужа, Игоря Королева, оставшегося в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать какую-то информацию.

Тот факт, что на протяжении уже почти двух лет местные "правоохранители" не могут огласить официальное обвинительное заключение в отношении Киры и Игоря Королевых, свидетельствует лишь о том, что супруги были задержаны под откровенно надуманным предлогом сказал посол

Как сообщалось, 42-летняя Кира и 64-летний Игорь Королевы были арестованы в 2024 году по подозрению в шпионаже в пользу России. Суд города Брисбен в Австралии отложил слушание по делу подозреваемых в шпионаже граждан РФ Киры и Игоря Королевых до 11 мая.