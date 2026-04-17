Суд по делу арестованных в Австралии Королевых назначен на 11 мая Генконсульство РФ: суд по делу арестованных в Австралии россиян пройдет 11 мая

Москва17 апр Вести.Суд города Брисбен в Австралии отложил слушание по делу подозреваемых в шпионаже граждан РФ Киры и Игоря Королевых до 11 мая. Об этом заявили в российском генеральном консульстве в Сиднее.

Ожидается, что на заседании будет оглашено официальное обвинительное заключение в отношении россиян, сообщает ТАСС.

42-летняя Кира и 64-летний Игорь Королевы были арестованы в 2024 году по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Супруги являются гражданами РФ, но также имеют австралийские паспорта. Как специалист в области информационных технологий Кира работала в австралийском министерстве обороны.

В посольстве РФ неоднократно подчеркивали, что австралийские власти не предоставили убедительных доказательств выдвинутых против россиян обвинений, и называли дело политической возможностью раздувать шпиономанию и разжигать антироссийскую истерию.