Москва9 июнВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание тайскими правоохранителями так называемой "жены российского посла", призвала россиян быть бдительными и избегать мошенников.
Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте!предупредила Захарова
Как сообщали РИА Новости в отделе полиции Таиланда по курортному городу Паттайя, в международном аэропорту Бангкока была задержана россиянка по подозрению в аферах в отношении живущих в Таиланде соотечественников. Как уточняла лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева, задержанная представлялась женой сотрудника посольства РФ в Бангкоке и предлагала соотечественникам за деньги решать связанные с оформлением документов вопросы.