Захарова призвала к бдительности после истории о лже-жене посла в Таиланде

Захарова призвала россиян к бдительности после истории с "женой посла" Захарова призвала к бдительности после истории о лже-жене посла в Таиланде

Москва9 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание тайскими правоохранителями так называемой "жены российского посла", призвала россиян быть бдительными и избегать мошенников.

Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте! предупредила Захарова

Как сообщали РИА Новости в отделе полиции Таиланда по курортному городу Паттайя, в международном аэропорту Бангкока была задержана россиянка по подозрению в аферах в отношении живущих в Таиланде соотечественников. Как уточняла лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева, задержанная представлялась женой сотрудника посольства РФ в Бангкоке и предлагала соотечественникам за деньги решать связанные с оформлением документов вопросы.