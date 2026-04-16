Посол Мексики вызван в МИД РФ из-за удерживаемой россиянки Россия требует от Мексики объяснений по делу удерживаемой женщины

Москва16 апр Вести.В четверг, 16 апреля 2026 года, посол Мексики был вызван в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Российское внешнеполитическое ведомство выразило дипломату серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг гражданки России, которую удерживают на территории Мексики.

Москва требует незамедлительный консульский доступ к несовершеннолетней россиянке, которая удерживается в Мексике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе встречи мексиканской стороне было заявлено о необходимости соблюдения прав задержанной и предоставления исчерпывающей информации о причинах ее удержания.

В МИД РФ подчеркнули, что защита интересов российских граждан за рубежом остается приоритетной задачей, и Москва ожидает от Мехико оперативного содействия в разрешении данного инцидента.