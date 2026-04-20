МИД РФ вызвал посла Мексики по делу об удерживаемой в стране россиянке

Москва20 апр Вести.Министерство иностранных дел России в понедельник, 20 апреля, вызвало посла Мексики в Москве Эдуардо Вильегаса Мехиаса в связи с делом гражданки РФ, незаконно удерживаемой в этом латиноамериканском государстве. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы дипломат проинформировал о состоявшемся 17 апреля в Мехико следственном опросе несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой.

В ходе данного опроса она (Романова — прим. ред.) выразила намерение остаться для проживания в Мексике говорится в сообщении

В МИД РФ добавили, что высказанное россиянкой пожелание оформлено письменно.

[Ее пожелание] возлагает на мексиканских партнеров повышенную ответственность за безопасность и здоровье российской гражданки до и после достижения ею совершеннолетия 15 мая 2026 года отметили в ведомстве

Осенью 2023 года Кристину Романову прямо из школы забрали люди в форме. Ее посадили в машину местной детской опеки. Родственники девушки подозревают, что она оказалась жертвой преступной схемы, к которой причастны местные мексиканские власти.