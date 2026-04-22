Захарова: РФ делает все для освобождения несовершеннолетней россиянки в Мексике

Москва22 апр Вести.Российские дипломаты делают все возможное для освобождения несовершеннолетней россиянки в Мексике. Об этом журналистам заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, которые приводит ТАСС, внешнеполитическое ведомство будет делиться со СМИ новой информацией по этому вопросу.

Наше посольство, наши дипломаты в Мексике делают все необходимое... вместе с центральным аппаратом министерства, с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, заместителем председателя Госдумы Анной Кузнецовой для того, чтобы оказать содействие несовершеннолетней гражданке России в этой ситуации сказала Захарова

Осенью 2023 года российскую гражданку Кристину Романову забрали люди в форме прямо из школы в Мексике. Ее посадили в машину местной службы "детской опеки". Власти утверждают, что девушку задержали в связи с уголовным разбирательством, связанным с ее сводным братом.

По данным Telegram-канала Mash, россиянку скоро могут продать в рабство, поскольку уже в мае этого года она достигнет совершеннолетия.

19 апреля посольству России в Мексике удалось добиться встречи с Романовой.