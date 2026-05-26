Мать похищенной в Мексике россиянки намерена вновь объявить дочь в розыск Мать пропавшей в Мексике россиянки Романовой хочет вновь объявить дочь в розыск

Москва26 мая Вести.Приемная мать находящейся в Мексике гражданки России Кристины Романовой заявила о намерении повторно обратиться в правоохранительные органы с просьбой объявить дочь в розыск. Об этом Марина Романова рассказала РИА Новости.

По ее словам, после достижения девушкой совершеннолетия семья не располагает достоверной информацией о ее местонахождении и состоянии.

Я ее в розыск опять буду ставить, потому что другого у меня выхода нет. Для меня ребенок - пропавший. Много бумаг, а ребенка нет. Физически ее нет сказала Кристина Романова

Женщина утверждает, что мексиканские власти и адвокаты не предоставляют родственникам сведений о том, где находится девушка. По словам Романовой, ей также не дали возможности лично встретиться с дочерью, а человека, который ранее участвовал в судебном заседании по видеосвязи, она считает подставным лицом.

Мать девушки выразила опасения, что после наступления совершеннолетия дочери мексиканские органы могут отказаться от ответственности за ее дальнейшую судьбу. Она также заявила, что опасается за жизнь Кристины и считает нынешний этап развития событий наиболее тревожным.

По данным семьи, осенью 2023 года Кристину Романову забрали из школы люди в форме. Ее посадили в машину местной службы "детской опеки". Родственники считают, что девушка могла стать жертвой преступной схемы. Мать россиянки не исключает, что девушка могла оказаться в условиях принудительного труда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает все для освобождения ребенка. Российские послы в Мексике занимаются делом Кристины Романовой с 2023 года и добиваются ее возвращения в Россию.