Москва18 апр Вести.Российский посол в Мексике Николай Софинский смог встретиться с незаконно задержанной в Мехико 17-летней россиянкой Кристиной Романовой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва требует от Мехико немедленно предоставить консульский доступ к россиянке. В российский МИД из-за этого был вызван мексиканский посол.

По данным канала Mash, который ссылается на слова матери подростка, встреча девушки с послом была похожа на "судебное разбирательство". Девочка отказалась говорить на русском языке и отреклась от собственных слов о желании вернуться к родителям в Россию. Также Кристина выступила против дальнейших встреч с дипломатами.

Мама Кристины рассчитывает, что в ближайшие дни ей разрешат очно увидеться с дочкой говорится в публикации

Осенью 2023 года россиянку Кристину Романову забрали люди в форме прямо из школы в Мексике. Ее усадили в машину местной службы "детской опеки". Власти утверждают, что девушку задержали в связи с уголовным разбирательством, связанным с ее сводным братом.

18 апреля Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщал, что девушку могут продать в рабство уже в мае 2026 года – после того, как ей исполнится 18 лет.

Официальные структуры Мексики могут быть вовлечены в удержание несовершеннолетней россиянки в госучреждениях опеки страны, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.