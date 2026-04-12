Москва12 апр Вести.Мексика отказывается возвращать в Россию несовершеннолетнюю российскую гражданку Кристину Романову, заявил заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров в интервью РИА Новости.

Россиянка находится в специализированном учреждении мексиканской генеральной прокуратуры, пояснил Федоров.

Мексиканские партнеры отказываются возвращать Кристину в Россию и не предоставляют консульского доступа к ней с августа 2025 года приводит РИА Новости слова Федорова

Все обращения российской стороны в МИД Мексики остаются без должного внимания. Действия мексиканской стороны можно назвать нарушением международных процедур, подчеркнул дипломат.

Между тем в январе в Германии задержан гражданин России по обвинению в поддержке Луганской и Донецкой Народных Республик. Москва направила Берлину ноту в связи с задержанием россиянина.