МИД заявил о важности консульского доступа к задержанной в Мексике россиянке Захарова: Мексика должна дать консульский доступ к задержанной россиянке

Москва16 апр Вести.Москва требует, чтобы Мехико незамедлительно предоставил консульский доступ к незаконно задержанной в Мексике несовершеннолетней россиянке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что мексиканские власти неоднократно игнорировали обращения со стороны Москвы по этому вопросу.

Российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней... и создании всех необходимых условий для ее беспрепятственного возращения на Родину подчеркнула она

Осенью 2023 года россиянку Кристину Романову забрали люди в форме прямо из школы. Ее усадили в машину местной службы "детской опеки". Власти страны утверждают, что девушку задержали в связи с уголовным разбирательством, связанным с ее сводным братом. Последний консульский доступ к Кристине был предоставлен в августе 2025 года.