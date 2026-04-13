Москва13 апр Вести.Официальные структуры Мексики могут быть вовлечены в удержание несовершеннолетней россиянки в госучреждениях опеки страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уточняется, что подобные действия нарушают Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, двустороннюю Консульскую конвенцию 1978 года, а также Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 года.

По словам Захаровой, которые приводятся на сайте МИД РФ, на вовлеченность официальных мексиканских структур к правонарушениям указывает удержание россиянки в государственных организациях опеки, а также устойчивое нежелание должностных лиц правоохранительных органов предоставить к ней консульский доступ.

12 апреля представитель посольства России в Мексике Яков Федоров заявил, что Мексика отказывается возвращать в Россию несовершеннолетнюю российскую гражданку Кристину Романову. Сейчас она находится в специализированном учреждении мексиканской генеральной прокуратуры.