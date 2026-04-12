Меркачева: для возвращения россиянки из Мексики нужен диалог с лидерами страны

Москва12 апр Вести.Возвращение 17-летней россиянки Кристины Романовой из Мексики нужно обсуждать с руководством республики, заявила порталу News.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Также она предложила обратиться в организации, которые занимаются мониторингом соблюдения международных договоров по защите детей.

Эта ситуация показывает, что на уровне чиновников Мексики решение вряд ли удастся найти. Они ведь уже нарушили международные нормы. А это значит, что в данном случае надежда может быть только на руководство Мексики сказала Меркачева

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Мехико Яков Федоров сообщил, что Мексика отказывается возвращать Романову на родину. Сейчас девушка находится в специализированном учреждении мексиканской прокуратуры.