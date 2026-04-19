Дипломатам РФ в Мексике удалось встретиться с незаконно удерживаемой россиянкой Посольство РФ в Мексике добилось встречи с незаконно удерживаемой россиянкой

Москва19 апр Вести.Посольству РФ в Мексике удалось добиться встречи с несовершеннолетней россиянкой, которую незаконно удерживают в Мексике. Об этом сообщил ИС "Вести" заведующий консульским отделом посольства Яков ​Федоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о необходимости немедленно предоставить консульский доступ к 17-летней Кристине Романовой.

Посольству 17 апреля сего года удалось добиться встречи с Кристиной Романовой, консульский доступ к которой не предоставлялся с августа 2025 года. Со своей стороны, продолжаем предпринимать необходимые меры для урегулирования ситуации в интересах российской гражданки проинформировал Федоров

Три года назад 14-летнюю Кристину Романову прямо из школы забрали люди в форме. Ее посадили в машину местной детской опеки. Приемная мать девушки уверена, что в деле замешаны мексиканские преступные группировки.

По данным Mash, похищенную Кристину могли продать в рабство, поскольку уже в мае этого года она достигнет совершеннолетия.