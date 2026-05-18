Похищенную в Мексике россиянку могли продать в рабство Mash: 18-летнюю россиянку могли продать в рабство в Мексике

Москва18 мая Вести.Похищенную в Мексике россиянку Кристину Романову могли продать в рабство, поскольку в мае она достигла совершеннолетия. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По имеющимся данным, когда Романовой исполнилось 18 лет, она ушла из приюта, но не вышла на связь с близкими. Ее мать полагает, что девушка могла стать рабыней.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты в Мексике делают все возможное для освобождения Романовой.

Осенью 2023 года Кристину Романову прямо из школы забрали люди в форме. Ее посадили в машину местной детской опеки. Родственники девушки подозревают, что она оказалась жертвой преступной схемы, к которой причастны местные власти.