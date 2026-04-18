Mash: похищенную в Мексике россиянку могут продать в рабство через месяц

Москва18 апр Вести.Похищенную в Мексике 17-летнюю дочь пианистки Марины Романовой Кристину могут продать в рабство, поскольку уже в мае этого года она достигнет совершеннолетия. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По словам приемной матери, Марины Романовой, в деле могут быть замешаны картели. Они ждут, когда девочке исполнится 18, чтобы перехватить ее из органов опеки и забрать в рабство говорится в материале

Авторы публикации утверждают, что в Мехико бандиты создают спецдома, где удерживают девушек и заставляют их рожать детей на продажу.

Родственники девушки, пропавшей в 2023 году, подозревают, что она оказалась жертвой преступной схемы, к которой причастны местные мексиканские власти. Изначально ребенка забрали прямо из школы сотрудники службы DIFEM (органа опеки). За все это время российским дипломатам удалось увидеться с Кристиной Романовой лишь дважды, и в настоящий момент ее местонахождение неизвестно. Кроме того, стало известно, что несовершеннолетняя пережила беременность и аборт.

Ранее стало известно, что власти Мексики отказываются возвращать россиянку на родину и с августа прошлого года не предоставляют к ней консульского доступа.