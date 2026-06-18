Захарова: Таиланд опасен для тех, кто может быть интересен спецслужбам США

Захарова предупредила россиян о рисках поездок в Таиланд из-за спецслужб США Захарова: Таиланд опасен для тех, кто может быть интересен спецслужбам США

Москва18 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских граждан с особым вниманием отнестись к планированию поездок в Таиланд. Так как в этой стране многие россияне могут оказаться в зоне интереса спецслужб США.

Дипломат также порекомендовала избегать даже транзитных пересадок в аэропортах Таиланда и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств.

В сложившихся обстоятельствах настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче сказала она

В МИД РФ ранее напомнили, что Таиланд неоднократно использовался США для задержания российских граждан в рамках уголовных расследований – в частности, в 2008 году там был арестован Виктор Бут, впоследствии экстрадированный в США.