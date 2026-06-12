Москва12 июнВести.Российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста туристов из РФ в Таиланде по запросу третьих стран. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Заявления привел ТАСС.
Российские туроператоры не сталкивались в своей практике с подобными случаями у своих клиентов на отдыхе в Таиландеговорится в сообщении АТОР
Там также отмечается, что россиянам, которые знают о возможных претензиях к своей деятельности со стороны третьих стран, следует прислушаться к рекомендации российского внешнеполитического ведомства.
Днем 12 июня МИД России выпустил предупреждение, в котором призвал россиян проявлять повышенную осторожность при поездках в Таиланд в связи с риском задержания или ареста по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов. Как отметили в российском министерстве, Таиланд остается одной из стран, где власти США активно добиваются задержания россиян в рамках уголовных расследований и санкционной политики.