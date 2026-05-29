Москва29 маяВести.Сообщения в СМИ о "массовой депортации" россиян властями Таиланда не соответствуют действительности, заявляет таиландский МИД.
Ранее некоторые российские СМИ писали о якобы участившихся случаях депортации россиян из Таиланда.
…Сообщения о какой-либо "массовой депортации" или принудительном выдворении российских граждан из Таиланда необоснованны и не соответствуют действительностизаявил ТАСС представитель ведомства
В МИД Таиланда отметили, что продолжают принимать туристов, в том числе россиян, без всякой дискриминации.
Любые меры по обеспечению соблюдения закона применяются справедливо и равноправно как к гражданам Таиланда, так и к иностранным гражданамуказали во внешнеполитическом ведомстве страны
Неделю назад газета "Комсомольская правда" написала, что в 2025 году из Таиланда депортировали 120 россиян - в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом только в январе 2026 домой отправили 20 человек.
В мае правительство Таиланда приняло решение сократить срок безвизового режима до 30 дней для иностранных туристов более чем из 90 стран, в том числе из РФ.