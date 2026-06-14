Москва14 июн Вести.Таиланд является безопасной страной для туристов из всех стран мира. Расследование случаев нарушения закона ведется в строгом соответствии с таиландским законодательством и без дискриминации по какому‑либо признаку, заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават.

Так он прокомментировал предупреждение МИД РФ для россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд из-за угрозы задержания по запросу США.

По его словам, Москва и Бангкок поддерживают дружественные отношения на всех уровнях. Патчимсават напомнил, что в 2027 году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений.

Таиланд является гостеприимным и безопасным местом для туристов из всех стран. В то же время от всех туристов и иностранных граждан, проживающих в Таиланде, ожидается соблюдение таиландских законов и правил. Таиланд последовательно рассматривает случаи нарушения закона на основе таиландского законодательства и правовых процедур без дискриминации сказал Патчимсават

Он отметил, что только в 2025 году страну посетило порядка 1,9 млн российских туристов – самый высокий показатель среди отдыхающих из Европы.

Ранее Министерство иностранных дел РФ призвало россиян проявлять повышенную осторожность при поездках в Таиланд в связи с риском задержания или ареста по запросам правоохранительных органов США. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Таиланд остается одной из стран, где американские власти активно добиваются задержания российских граждан в рамках уголовных расследований и санкционной политики.