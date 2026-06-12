МИД РФ призвал россиян быть осторожными при поездках в Таиланд из-за США

МИД РФ: россияне в Таиланде рискуют быть арестованными по запросу США МИД РФ призвал россиян быть осторожными при поездках в Таиланд из-за США

Москва12 июн Вести.Министерство иностранных дел (МИД) России призвало россиян проявлять повышенную осторожность при поездках в Таиланд в связи с риском задержания или ареста по запросам правоохранительных органов США.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Таиланд остается одной из стран, где американские власти активно добиваются задержания российских граждан в рамках уголовных расследований и санкционной политики.

В МИД напомнили о деле Виктора Бута, арестованного в Таиланде в 2008 году и впоследствии экстрадированного в США. По мнению ведомства, после начала специальной военной операции риски для россиян, которые могут представлять интерес для американских правоохранительных органов, возросли.

Российским гражданам, допускающим возможность претензий со стороны властей США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд и по возможности избегать транзита через местные аэропорты. В МИД также посоветовали заранее иметь при себе контакты российских дипломатических представительств за рубежом.

Ведомство подчеркнуло, что российские дипломаты и консульские сотрудники продолжат оказывать необходимую помощь соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации за границей.