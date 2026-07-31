Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом "Война миров Z"

Маск напомнил Испании об "элементарной математике" на фоне миграционного кризиса Маск сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с фильмом "Война миров Z"

Москва31 июл Вести.Американский миллиардер Илон Маск провел параллель между миграционным кризисом в испанской Сеуте и сюжетом постапокалиптического боевика "Война миров Z", предупредив о нагрузке на бюджет Испании.

Он раскритиковал миграционную политику Мадрида, заявив, что расходы на нелегальных мигрантов могут привести к серьезным финансовым последствиям.

Весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это элементарная математика: Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, которые обеспечивают уровень жизни выше, чем у 90% населения Земли. Это создает мощный стимул для переезда в Испанию почти 7 миллиардов человек написал бизнесмен в соцсети X

Маск также провел аналогию между неконтролируемой миграцией и фильмом "Война миров Z", где речь идет о зомби-апокалипсисе.

За последнюю неделю от 1,5 до 2 тысяч мигрантов добрались до Сеуты из Марокко. Газета El Pais, ссылаясь на полицию, сообщила о гибели не менее 18 мигрантов, пытавшихся вплавь добраться до Сеуты.

Власти Испании приняли решение привлечь военных для обеспечения безопасности. Точное число прибывших в автономный город не уточняется.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил ситуацию с миграционным кризисом в Сеуте с захватом и разорением Рима варварами.