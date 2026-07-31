Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами в 410 году Дмитриев сравнил миграционный кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами

Москва31 июл Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел параллель миграционного кризиса в испанской Сеуте с захватом и разрушением варварами Рима.

Соответствующую публикацию он разместил в соцсети Х.

Варвары у ворот: 410 год нашей эры против настоящего времени написал глава РФПИ

Дмитриев проиллюстрировал сообщение двумя изображениями: работой американского художника Томаса Коула "Крушение" из серии "Путь империи": на картине изображен момент разрушения и хаоса в древнем городе, где царит грабеж и разорение, а также свежей фотографией окрестностей Сеуты.

В последние дни Сеута столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в испанский автономный город, расположенный на севере Африки, из Марокко вплавь и пешком.

Ранее сообщалось, что ситуация в испанском автономном городе Сеута, куда в течение последней недели по морю попали порядка 2 тысяч нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля. Населенный пункт с постоянным населением в 85 тысяч человек не справляется с наплывом переселенцев.

Резкий всплеск числа прибывающих связывают с решением Верховного суда Испании, согласно которому лица, достигающие испанской территории вплавь, не подлежат автоматическому возвращению в Марокко и каждый случай пересечения границы подлежит индивидуальному рассмотрению.

Испанские власти в координации с марокканской стороной начали массовую процедуру выдворения нелегальных мигрантов.