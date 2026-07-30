Hespress: Испания в координации с Марокко начинает высылку мигрантов из Сеуты

Испания в координации с Марокко начинает высылку мигрантов из Сеуты Hespress: Испания в координации с Марокко начинает высылку мигрантов из Сеуты

Москва30 июл Вести.Испанские власти в координации с марокканской стороной начинают массовую процедуру выдворения нелегальных мигрантов, которые различными путями оказались в городе Сеута на северном побережье Африки. Об этом пишет новостной портал Hespress.

Принято решение немедленно начать процесс массового возвращения нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь водные пути вокруг Сеуты сказал источник в беседе с изданием

Также отмечается, что операция будет осуществляться "в координации с соответствующими марокканскими структурами". В публикации говорится, что меры по выдворению затронут всех нарушителей миграционного законодательства, в том числе и несовершеннолетних.

Ранее в профсоюзе Национальной полиции Испании (JUPOL) сообщили, что ситуация в городе Сеута, куда в течение последней недели по морю попали более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля.