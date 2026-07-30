Москва30 июлВести.Испанские власти в координации с марокканской стороной начинают массовую процедуру выдворения нелегальных мигрантов, которые различными путями оказались в городе Сеута на северном побережье Африки. Об этом пишет новостной портал Hespress.
Принято решение немедленно начать процесс массового возвращения нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь водные пути вокруг Сеутысказал источник в беседе с изданием
Также отмечается, что операция будет осуществляться "в координации с соответствующими марокканскими структурами". В публикации говорится, что меры по выдворению затронут всех нарушителей миграционного законодательства, в том числе и несовершеннолетних.
Ранее в профсоюзе Национальной полиции Испании (JUPOL) сообщили, что ситуация в городе Сеута, куда в течение последней недели по морю попали более 1,5 тысячи нелегальных мигрантов, вышла из-под контроля.