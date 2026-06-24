Politico: в ЕС обсуждают отправку беженцев в Узбекистан и Руанду

ЕС может открыть в Узбекистане центры для возвращения мигрантов Politico: в ЕС обсуждают отправку беженцев в Узбекистан и Руанду

Москва24 июн Вести.Группа стран Европейского союза рассматривает вариант отправки мигрантов, которым отказали в убежище, в Руанду и Узбекистан. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По данным издания, такие планы появились после принятия закона, который позволяет странам ЕС создавать за пределами союза специальные центры для людей, не получивших права остаться на территории стран Евросоюза. Речь идет о так называемых центрах возвращения.

При этом, как отмечает Politico, размещать такие центры можно только в странах, которые соблюдают права человека и нормы международного права.

Издание подчеркивает, что Евросоюз впервые намерен вынести часть системы работы с беженцами за пределы своих границ.