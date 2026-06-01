МИД Казахстана опроверг данные о планах ЕС создать в стране центры для беженцев

В МИД Казахстана прокомментировали планы ЕС создать в стране центры для беженцев МИД Казахстана опроверг данные о планах ЕС создать в стране центры для беженцев

Москва1 июн Вести.Казахстан не ведет с Европейским союзом переговоры о создании в республике специальных центров для мигрантов, не получивших убежище в ЕС, в обмен на упрощение визового режима. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.

О таких консультациях между сторонами ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Насколько мне известно, таких переговоров нет сказал Жетыбаев, которого цитирует ТАСС

Дипломат при этом добавил, что в настоящий момент Казахстан ведет переговоры с ЕС об упрощении визовых требований. Кроме того, рассказал он, стороны обсуждают соглашение о реадмиссии, по которому Астана обязуется вернуть граждан, которые незаконно выехали из республики.

Как писала газета Politico, власти Австрии, Дании, Германии и Греции работают над созданием совместных центров возвращения и пунктов обработки ходатайств о предоставлении убежища за пределами ЕС. Как утверждалось, в качестве вероятных площадок рассматриваются Казахстан и Узбекистан.