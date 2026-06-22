Письмо о центрах приема мигрантов стало неприятной неожиданностью для Парижа Politico: инициатива ЕС по центрам для мигрантов застала Францию врасплох

Москва22 июн Вести.Инициатива ускорить создание центров приема мигрантов в третьих странах, которую поддержало большинство государств Евросоюза, оказалась неожиданностью для Франции. Об этом со ссылкой на источники сообщило европейское издание Politico.

Если бы оно поступило только от [главы правительства Италии Джорджи] Мелони и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, это не вызвало бы большого резонанса. Но когда его подписали 19 государств, это стало громким событием сказал один из дипломатов

Соответствующее письмо, инициированное правительствами Дании и Италии, подписали 19 из 27 стран-членов ЕС. Французский президент Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой этой инициативы, в частности выразив сомнение в практической эффективности подобных учреждений в третьих странах.

Как отмечает Politico, новый конфликт объединил два крайне острых для ЕС вопроса - миграцию и долгосрочный бюджет объединения. В письме 19 государств содержался призыв к выделению Евросоюзом средств на поддержку инициатив по созданию таких центров, что Макрон, по всей видимости, вряд ли поддержит, указывает издание.

На прошлой неделе Европарламент проголосовал за закон, разрешающий создавать центры для депортации мигрантов в третьих странах. Изменения в миграционном законодательстве поддержали 418 евродепутатов, 218 высказались против, а 30 парламентариев воздержались.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявлял, что в этом году ожидает заключения соглашений с государствами вне Евросоюза по созданию центров для мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в интеграционном объединении.