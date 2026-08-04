Четыре члена ЕС отказались осудить Испанию за кризис с мигрантами в Сеуте

Четыре страны ЕС отказались подписывать письмо с критикой Испании из-за Сеуты Четыре члена ЕС отказались осудить Испанию за кризис с мигрантами в Сеуте

Москва4 авг Вести.Четыре страны-члена Евросоюза (ЕС) не стали подписывать общую резолюцию с критикой властей Испании из-за кризиса с мигрантами в Сеуте. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, 22 лидера стран ЕС направили коллективное письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором призвали Мадрид усилить контроль на границе. Они предложили создать общеевропейский механизм для борьбы со схемами допуска нелегальных мигрантов на территорию страны-члена ЕС, которые использовал испанский премьер Педро Санчес.

По данным источника, под данным письмом не подписались власти Франции, Португалии, Ирландии и Люксембурга.

Ранее глава МИД Испании Мануэль Альбарес потребовал у ЕС солидарности в миграционном кризисе в Сеуте.

Испанский автономный город Сеута в последнюю неделю столкнулся с резким ростом числа мигрантов, которые отчаянно стремились попасть туда из Марокко вплавь и пешком. За сутки в город прибыло более 60 тысяч нелегалов. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек фактически вышла из-под контроля местных властей.