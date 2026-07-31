El Confidencial: до 40 тыс. мигрантов могли попасть в испанскую Сеуту из Марокко

Около 40 тысяч нелегальных мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту El Confidencial: до 40 тыс. мигрантов могли попасть в испанскую Сеуту из Марокко

Москва31 июл Вести.До 40 тысяч человек могли незаконно попасть в испанский автономный город Сеута из Марокко в четверг. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на данные испанской Гражданской гвардии.

По данным издания, нелегальные мигранты продолжали прорываться в город и в ночное время.

По данным Гражданской гвардии, в этот четверг около 40 000 мигрантов незаконно проникли в Сеуту из Марокко говорится в публикации

При этом испанское ведомство отмечает, что за последние сутки обнаружили в море 15 погибших при попытке преодолеть границу вплавь.

Цифры при этом разнятся. Так, президент Мелильи Хуан Хосе Имброда оценивает число нарушителей в 300-400 человек. Другие источники газеты в испанской полиции утверждают, что в Испанию попали более 20 тысяч мигрантов.

Как отмечает El Confidencial, 31 июля автономный город планируют посетить премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД страны Фернандо Гранде-Марласка.

На фоне миграционного кризиса власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в Сеуте.

Ранее Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией для защиты границ Евросоюза и безопасности граждан.