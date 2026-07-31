Москва31 июлВести.До 40 тысяч человек могли незаконно попасть в испанский автономный город Сеута из Марокко в четверг. Об этом сообщает газета El Confidencial со ссылкой на данные испанской Гражданской гвардии.
По данным издания, нелегальные мигранты продолжали прорываться в город и в ночное время.
По данным Гражданской гвардии, в этот четверг около 40 000 мигрантов незаконно проникли в Сеуту из Мароккоговорится в публикации
При этом испанское ведомство отмечает, что за последние сутки обнаружили в море 15 погибших при попытке преодолеть границу вплавь.
Цифры при этом разнятся. Так, президент Мелильи Хуан Хосе Имброда оценивает число нарушителей в 300-400 человек. Другие источники газеты в испанской полиции утверждают, что в Испанию попали более 20 тысяч мигрантов.
Как отмечает El Confidencial, 31 июля автономный город планируют посетить премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД страны Фернандо Гранде-Марласка.
На фоне миграционного кризиса власти Испании приняли решение привлечь военнослужащих для оказания помощи в обеспечении безопасности в Сеуте.
Ранее Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией для защиты границ Евросоюза и безопасности граждан.